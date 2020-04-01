Koronvirüse rağmen 10 günde iş için 60 bin kişi başvurdu

01 Nisan 2020 Çarşamba, 13:49

Migros, başlattığı istihdam seferberliği doğrultusunda 45 bin kişilik çalışan sayısını yükseltiyor. Migros Sanal Market aracılığıyla 71 ile hizmet ulaştıran Migros,verilen yoğun siparişlere hızlı yanıt verebilmek adına istihdam sağlamaya devam ediyor.

Sanal market operasyonları için 1.200, mağazaları için 1.000 yeni işe alım yapan Migros toplamda 10 günde 2 bin 200 kişiye iş başı yaptırdı. Yaptığı ilk duyurunun ardından 60 bini aşkın iş başvurusu alan Migros’un önümüzdeki 10 gün içinde yapacağı 1.000 yeni işe alımla sağladığı ek istihdamı 1 ayda 3 bin 200 kişiye ulaştıracak.

Migros’un Sanal Market Ailesi’ne katılmak isteyenler basvuru.migros.com.tr adresinden başvurularını iletebilecek.