Kovid-19 Ege'de ihracata ağır darbe vurdu

05 Mayıs 2020 Salı, 10:56

Nisan ayında Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 40'lık düşüşle 639 milyon dolardan, 385 milyon dolara gerilerken, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 25'lik azalışla 81 milyon dolardan, 61 milyon dolara indi. EİB bünyesindeki 7 tarım birliğinin ihracatı ise sadece yüzde 2'lik azalış yaşadı ve 371 milyon dolarda tutundu.

Tarım ve gıda ürünleri, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2019 yılı Nisan ayındaki 1 milyar 101 milyon dolarlık ihracatından yüzde 35 pay alırken, EİB'nin 2020 yılı Nisan ayındaki 819 milyon dolarlık ihracatında yüzde 45'lik dilimle temsil edildi. EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı toplam ihracat içinde uzun yıllar sonra yüzde 50 barajının altına düştü.

YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATINDA ARTIŞ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Nisan ayında 57 milyon dolar olan ihracatını 2020 yılı Nisan ayında yüzde 24'lük artışla 70,6 milyon dolara taşıdı ve EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliği içerisinde ihracatını en fazla arttıran birlik oldu.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; 2020 yılı Nisan ayında ihracatını yüzde 15'lik artışla 43,5 milyon dolara taşıdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2020 yılı Nisan ayında 85 milyon 243 bin dolarlık ihracat rakamıyla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında zirvedeki yerini korudu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 70,6 milyon dolarlık dışsatımla zirve ortağı oldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Nisan ayında, 69 milyon dolarlık döviz gelirini Türkiye'ye kazandırırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 67 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 61,4 milyon dolarlık ihracat tutarıyla EİB listesinde beşinci sırada yer alırken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 52,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 52,7 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmayı başarırken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 47,6 milyon dolarlık ihracat ttarıyla tarihinde ilk kez EİB bünyesindeki birliklerin ihracat sıralamasında sekizinci sıraya geriledi.

Listenin dokuzuncu sırasında 43,5 milyon dolarlık ihracatla Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yer alırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 13,2 milyon dolarlık ihracat tutarıyla onuncu sırada yer buldu.

Kovid-19'dan en fazla etkilenen sektörlerden Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Nisan ayında 9,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Nisan ayında 5.2 milyon dolarlık ihracatta kaldı.

ESKİNAZİ: YILIN İKİNCİ YARISINDAN UMUTLUYUZ

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılına başarılı bir giriş yaptıklarını ve Ocak ayında ihracatlarını yüzde 10 arttırdıklarına değinerek, "2019 yılı Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan korona virüsü kısa sürede tüm dünyaya yayılarak tüm insanlığın hem sağlığını, hem de dünya ekonomisini olumsuz etkiledi. 2020 yılının ilk yarısındaki pek çok fuar, ticaret heyeti, alım heyeti gibi ticari sonuç doğuracak, ihracat rakamlarımıza olumlu etki edecek faaliyetler ertelenmek zorunda kalındı. Bu da Mart ve Nisan ayı ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. Dünya normalleşmeye başladı. Haziran ayından itibaren çarklar daha hızlı dönecek, yılın ikinci yarısında hem üretim, hem de ihracat rakamları daha olumlu bir seyir izleyecek beklentisi içerisindeyiz" şeklinde konuştu.