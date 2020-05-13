Kovid-19 tedbirlerine uymayan dernek mühürlendi: 38 bin lira ceza kesildi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:59

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde bulunan bir dernekte kumar oynandığı ihbar üzerine adresi denetledi.

Denetimde kumar oynanmadığı ancak içeride 12 kişinin bulunduğu tespit edildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri sahibine ve içerideki 11 kişiye 3 bin 180'er lira olmak üzere toplam 38 bin 160 lira ceza kesildi. Ümraniye İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri iş yerini mühürledi.