Köy Enstitüsü mezunu Talıp Balcan: ‘Demokratik temelli eğitim sistemi vardı’

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Eğitim gördüğü ve mezun olduktan sonra ülkenin çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapan Talip Balcan, eğitim gördüğü Köy Enstitülerinin demokratik bir düzenle yönetildiğini belirterek“Köy Enstitülerinde kültür dersleriyle beraber, hayvancılık, demircilik, marangozluk gibi dersler de vardı. Kültürel çalışmalara önem verilirdi.

Milli oyunlar, müzik gibi çalışmalar da olurdu. Bizim okulumuzun büyük bir çiftliği vardı orada kendi meyve ve sebzemizi kendimiz yetiştirirdik. Üretime dayalı bir eğitimdi. Hizmetli ve memur sayısı çok azdı. Öğrenciler, temizlik, yemekhane, yatakhane işlerini nöbetleşe yapardı. Demokratik temellere dayanan bir eğitim vardı ve aynı şekilde de yönetilirdi” dedi.

Köy Enstitülerinin yalnızca öğretmen değil aynı zamanda sağlık memuru da yetiştirdiğini söyleyen Balcan, “Milli eğitim tarihinde bir yıldız gibi parlayan, kısa zamanda özverili çalışmalar sonucunda 1946-1947 öğretim yılına kadar 5447 öğretmen ve 8 bin 756 eğitmen yetişmiştir. Yalnızca öğretmen yetiştirmekle sınırlı olmayan enstitüler, 541 sağlık memuru da yetiştirerek Türk ulusunun hizmetine sunmuştur” ifadelerini kullandı.

İŞLERİNE GELMEDİ

Köy Enstitülerinin bir kesimi rahatsız ettiğini kaydeden Talip Balcan, “Enstitüler kısa zamanda büyük başarılar sağladı. Bazı çevrelerinin işine gelmedi.

Türk köylüsünün uyanmasını çıkarlarına ters gören bağnaz din adamı, bilinçsiz politikacı ve zengin toprak ağaları bu güzelim kuruluşların kapanmasına neden oldu. Her köyde okul olacaktı, okulsuz köy olmayacaktı. Kapatıldığı için bu program gerçekleşemedi. Köy Enstitüleri köye göre öğretmen yetiştiren kurumlardı, öğretmene göre köy değil.

Köyden alıp yetiştirildi, yine köyde devam ederdi. Bugün kapanmasaydı eğer; ekonomik sorun da olmazdı terör de... Bu güzel kuruluşlarımız geliştirilerek devam etseydi birçok problemimiz çözülür daha güzel Türkiye bizim olurdu” diye konuştu.

TALİP BALCAN KİMDİR?

Talip Balcan, 1955 yılında Balıkesir Savaştepe’de Köy Enstitüsü’nden mezun oldu. Meslek hayatına Sındırgı Alayaka köyünde başlayan Balcan, Bigadiç ve Balıkesir Merkez’de de öğretmen olarak görev yaptı.