Kraliçe Elizabeth 2002'den sonra ilk defa ulusa seslenecek
Kraliçe Elizabeth 68 yıllık hükümdarlığında dördüncü kez ulusa seslenecek.
93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 68 yıllık hükümdarlık döneminde 4'üncü defa ulusa seslenecek. Kraliçe'nin ne zaman konuşacağı belirsizliğini korkurken gündeminde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) olacağı tahmin ediliyor.
PEOPLE dergisine konuşan bir kaynağın aktardığına göre, Kraliçe Elizabeth, Koronavirüs günlerinde Britanya halkı için ekran karşısına çıkacak.
2002'DEN BERİ İLK DEFA
Kraliçe, geleneksel yeni yıl konuşmalarının dışında en son 2002 yılında annesini kaybettiğinde kameralar karşısına geçerek ulusa seslenmişti.
Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Charles'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilinirken geçen hafta da Buckingham Sarayı'nda bir personelin virüse yakalandığı açıklanmıştı.
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