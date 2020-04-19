Kraliçe Elizabeth'in doğum günü kutlaması koronavirüs nedeniyle iptal

19 Nisan 2020 Pazar, 10:50

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 94. doğum günü kutlamasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal etme kararı aldı.

TARİHİ KARAR

Her yıl 21 Nisan’da Kraliçe'nin doğum günü nedeniyle Londra'nın farklı yerlerinde top atışları yapılıyor, büyük kutlama törenleri sergileniyordu. 68 yıldır tahtta olan Kraliçe’nin iptal kararı, tarihi bir özellik taşıyor.

TOP ATIŞI İSTEMEDİ

Kraliyet kaynaklarına göre Kraliçe, mevcut şartlara uygun olacağını düşünmediği için doğum günü etkinlikleri kapsamında top atışı yapılmasını istemedi. Kraliyet ailesinin diğer üyelerinin de Kraliçe’nin doğum gününü kutlamak için sosyal medyayı kullanmaları bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth kısa süre önce salgınla ilgili özel bir yayın yaparak "Birleşmiş ve kararlı kalmaya devam edersek bunun üstesinden geleceğimize güvence vermek istiyorum" demişti. Kraliçe, halktan koronavirüs karşı İkinci Dünya Savaşı ruhunu canlandırarak dayanışma içerisinde mücadele etmelerini istemişti. Kraliçe’nin TV’den halka hitabı, taht tarihinde dördüncü kez yaşandı.

Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 15 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede dört haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.