Kraliçe Elizabeth'in doğum günü kutlaması koronavirüs nedeniyle iptal
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, koronavirüs salgını nedeniyle 94'üncü yaş günü kutlamalarını iptal etti. Bu tarihi karar kapsamında geleneksel olarak Londra'nın farklı noktalarında organize edilen top atışları da bu yıl yapılmayacak.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 94. doğum günü kutlamasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal etme kararı aldı.
TARİHİ KARAR
Her yıl 21 Nisan’da Kraliçe'nin doğum günü nedeniyle Londra'nın farklı yerlerinde top atışları yapılıyor, büyük kutlama törenleri sergileniyordu. 68 yıldır tahtta olan Kraliçe’nin iptal kararı, tarihi bir özellik taşıyor.
TOP ATIŞI İSTEMEDİ
Kraliyet kaynaklarına göre Kraliçe, mevcut şartlara uygun olacağını düşünmediği için doğum günü etkinlikleri kapsamında top atışı yapılmasını istemedi. Kraliyet ailesinin diğer üyelerinin de Kraliçe’nin doğum gününü kutlamak için sosyal medyayı kullanmaları bekleniyor.
Kraliçe Elizabeth kısa süre önce salgınla ilgili özel bir yayın yaparak "Birleşmiş ve kararlı kalmaya devam edersek bunun üstesinden geleceğimize güvence vermek istiyorum" demişti. Kraliçe, halktan koronavirüs karşı İkinci Dünya Savaşı ruhunu canlandırarak dayanışma içerisinde mücadele etmelerini istemişti. Kraliçe’nin TV’den halka hitabı, taht tarihinde dördüncü kez yaşandı.
Şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 15 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede dört haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Video Haberler
- İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
- Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri
- Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
- Tunç Soyer'den İzmirlilere duygusal sesleniş
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Polis böyle dövdü
- Tuvalet kağıdı çalan adam böyle yakalandı
- Eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
- Polise 'koronavirüslü' saldırı
- AKP'liler standda maske dağıttılar...
- İmamoğlu 153'ten böyle seslendi: Birlikte atlatacağız!