Kremlin'den Putin'in sağlığına dair açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının en üst seviyede korunduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:44

Rossiya 1 televizyonundaki "Moskova. Kremlin. Putin" programına konuk olan Peskov, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Putin'in sağlığının korunması için ek önlem alınıp alınmayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre Peskov, "Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde, Devlet Başkanı'nın sağlığı en üst seviyede korunuyor" ifadelerini kullandı.

Perşembe günü koronavirüs testi pozitif çıkarak karantinaya alınan Başbakan Mişustin'in en son 25 Nisan'da Putin ile yüz yüze görüştüğü belirtilmişti.


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