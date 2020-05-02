Kremlin'den Putin'in sağlığına dair açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığının en üst seviyede korunduğunu söyledi.
Rossiya 1 televizyonundaki "Moskova. Kremlin. Putin" programına konuk olan Peskov, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Putin'in sağlığının korunması için ek önlem alınıp alınmayacağına dair açıklamalarda bulundu.
Sputnik'in haberine göre Peskov, "Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde, Devlet Başkanı'nın sağlığı en üst seviyede korunuyor" ifadelerini kullandı.
Perşembe günü koronavirüs testi pozitif çıkarak karantinaya alınan Başbakan Mişustin'in en son 25 Nisan'da Putin ile yüz yüze görüştüğü belirtilmişti.
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