Kritik çarşamba! Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Mart ayında yaptığı 100 baz puanlık indirim ile iki yıl sonra politika faizini tekrar tek haneye düşüren Merkez Bankası'nın, bu hafta da faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
Merkez Bankası faiz kararını çarşamba günü 14.00'da açıklayacak.
Koronavirüsün etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de hissediliyor. Birçok merkez bankası piyasalara nakit sağlamak için faiz indirimine giderken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da salgın sürecinde ikinci PPK toplantısını bu hafta yapacak.
Geçen ay 19 Mart Perşembe günü toplanması beklenen Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere iki gün erken, 17 Mart Salı günü toplanmıştı. Merkez, politika faizini 100 baz puan indirerek 9.75’e çekmişti. Böylece politika faizi 2 yıl sonra tek haneye inmişti.
2020 YILINDA ÜÇ DEFA FAİZ İNDİRDİ
Merkez Bankası 2020 yılında 3 defa faiz indirimine gitti. Banka 16 Ocak tarihinde yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 12’den yüzde 11.25’e, 18 Şubat tarihinde yaptığı toplantıda yüzde 11.25’ten 10.75’e ve 17 Mart’ta yaptığı toplantıda da yüzde 10.75’ten 9.75’e indirdi.
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