Kronik hastalar ihmale gelmez

12 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs salgını sırasında tedavisi süren kanser, kalpdamar, tansiyon, beyin gibi ciddi hastalıkları olan hastaların tedavilerinin planlanması ve izlenen yol merak konusu. Pek çok kişi “salgın sırasında hastalanırsak nereye gideceğiz?” kaygısı yaşıyor.

İstanbul Tabip Odası Başkanı ve onkoloji uzmanı Prof. Dr. Pınar Saip, “Onkoloji hastalarımızın tedavisini sürdürüyoruz ancak kontrol hastalarını ertelemek durumunda kaldık. Bu süreçte diğer hastaların akut, kronik hastalıkları için sağlık hizmeti talebi göz ardı edilmemeli” dedi.

KONTROLLER ERTELENDİ

Prof. Pınar Saip, özellikle onkoloji hastalarının sıkıntılarının olduğu bilgisinin geldiğini belirterek “Hem onkoloji hastaları Covid-19’lu hastalarla aynı hastanelerde bakılıyor, hem de doktorları bir yandan da koronavirüs hastalarının yattığı servislerde nöbet tutuyor. Bu immunsupresif alan (bağışıklığı baskılayıcı) kronik hastalıklar veya hayati tehlikesi olan ciddi diğer hastalıklar için sıkıntı” diye konuştu. Onkoloji kontrol hastalarının tedavilerini ertelediklerini belirten Saip şöyle devam etti:

“Diyelim ki ‘akciğer kanseri’ ameliyat edilmesi gerek. Ama çoğu göğüs hastalıkları hastanesi pandemi hastanesi oldu. Hastalık, kanser hastalarını tedavi eden doktorlara bulaşırsa o da kanser hastasına bulaştırabilir ve risk artar. Pandemi hastanelerinde kronik hasta bakan hekimler ile Covid servis ve polikliniklerinde görev yapan hekimler farklı olmalı.”

ONLARI DAHA ÇOK VURUYOR

Covid-19’un daha çok kronik hastalar, yüksek tansiyon, kalp ve diyabeti ağır geçirenlerde ciddi sonuçlara yol açtığını anımsatan Pınar Saip, “Bu özel grup hastalar için onlara özel ayrılmış, onların rahatlıkla başvurabileceği hastanelerin yoğunluk durumuna göre planlanması gerekiyor” diye konuştu.

‘MERKEZLER KAPATILMAMALI’

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, Sağlık Bakanlığı genelgesiyle salgın süresince kanser hastalarının tedavisinin devam edeceğinin bildirildiğini belirterek “Hiçbir radyasyon onkolojisi merkezi Covid pozitifliği nedeniyle kapatılmamalı veya yeni hasta kabulü durmamalıdır” dedi.