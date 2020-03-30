Kruse: "Evdeyim ve iyiyim”
Koronavirüs tedavisi gördüğü iddia edilen Alman yıldız evde olduğunu açıkladı.
Hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, "Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yapılan testler sonucu bir futbolcu ve sağlık çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Bu haberin ardından hastalığa yakalanan o ismin sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu Kruse olduğu iddia edildi. 32 yaşındaki futbolcu, söz konusu iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek şunları söyledi:
"Hastanede olduğumu yazanlar var, evdeyim ve iyi hissediyorum. Bunları dinlemeyin. Evde kalmaya devam edeceğim."
Video Haberler
- İstanbul'un giriş ve çıkışlarında araç kuyruğu oluştu
- Tazminatlarını alamadan kovulan işçiler isyan etti
- Saadet Partisi'nden dikkat çeken koronavirüs videosu
- Koronaya karşı akciğeri güçlendiren ‘solunum egzersizi’
- 'Evde kalamam işçiyim' diyen şoför hakkında yeni gelişme
- Evde kalamam işçiyim diyen TIR şoförü gözaltına alındı
- O anlar kamerada... Uçağın motor gücü hangarı yıktı
- İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
- Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride
- Evini berbere çevirdi