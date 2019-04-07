Troya efsanesi devam ediyor

Troya’nın yeniden yorumlandığı, EPOS 7 Derneği ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri işbirliğiyle düzenlenen sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü tarafından hazırlandı. ‘Troya’nın Ardından’ adlı sergi, Darphane-i Amire’de sanatseverlerle buluştu.

21 sanatçının, Troya’yı yeniden yorumladığı eserlerin yer aldığı sergide, Troya ruhu yeniden yaşatılıyor. 6 Mayıs’a kadar sürecek serginin küratörleri Ayşe Balyemez ve Serkan Gedük ile Troya üzerine konuştuk.

Serginin oluşum sürecinden bahseder misiniz?

Ayşe Balyemez: EPOS 7 Derneği ve MSGSÜ Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü işbirliğiyle bir sergi yapma projesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı küratör Serkan Gedük’ün fikriydi.

Serkan Gedük: Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zenginliğin yaratıcısı olan Anadolu insanı, günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce Göbeklitepe, 9 bin yıl önce Çatalhöyük ve 5 bin yıl önce Troya Antik Kenti gibi birçok medeniyete ait kültür varlığını inşa ederek, geçmişle gelecek arasında bağ kurmamızı sağlamıştır. Geçmişi bugüne taşımanın en etkili yollarından biri de çağdaş sanat türleriyle yapılan tematik sergilerdir. Bu tür tematik sergiler, kültürel mirasımızı tanıtmada önemli bir rol oynar.

Geçtiğimiz yıl Troya Yılı ilan edilmişti ve bunun üzerine kapsamlı bir sergi daha yapılmıştı. Bu serginin hazırlık sürecinden bahseder misiniz?

Balyemez: Serginin oluşum süreci yaklaşık bir seneye yayıldı. MSGSÜ Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde eğitim veren ya da eğitim hayatlarının bir bölümünü MSGSÜ’de geçiren sanatçılar bu sergiye davet edildi. 21 sanatçının katılımı ile gerçekleştirilen sergide sanatçılar, Troya teması ile üretim yapma imkânı buldu.

Gedük: Ziyaretçilerinin, tarihi mekân ile bağlantı kurmalarını sağlayacak, sanatçılarının tasarımlarını öne çıkarabilecek bir yer seçmemiz gerekiyordu. Bunun için İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlı Darphane-i Amire binasının uygun olduğunu düşündük ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle sergimizin bu mekânda yapılmasına karar verdik.

Troya’nın savaşları, renkleri...

Sergide yer alan yapıtlar nasıl belirlendi?

Balyemez – Gedük: Öncelikle sanatçılara Troya’nın efsaneleri, savaşları, renkleri ve katmanlarıyla ilgili bir bilgi metni hazırladık. Bu metin doğrultusunda özgün çalışmalar yapmalarını istedik. Böylece eserlerde bir dil birliği oluşmuş oldu. Bu sergide özel olarak ortaya konmuş, çoğunluğu seramik eserlerden oluşan, köklü bir eğitim kurumunun yıllara yayılan katmanları ile Troya’nın katmanlarının buluştuğu eserler yer aldı. Küratörlüğünü yaptığımız serginin tüm süreçlerinde, EPOS 7 Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu ve dernek üyeleri, sergi danışmanımız Prof. Süleyman Belen ve MSGSÜ öğretim üyeleriyle samimi, kolektif ve şeffaf bir süreç geçirdik.