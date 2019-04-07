Bruce Dickinson’a fahri hemşehrilik

Saraybosna Belediyesi binasında düzenlenen törende Dickinson’a ödülünü veren Belediye Başkanı Abdullah Skaka konuşmasında “Sayın Dickinson’ın 1994’te Saraybosna’ya gelmesi bize kurtulacağımızı, Saraybosna’nın kurtulacağını, Bosna Hersek’in kurtulacağını hissettiren anlardan birisi olmuştu” ifadelerine yer verdi. Ödülünü aldıktan sonra konuşan Dickinson ise “Sosyal medyada artık her şeyin beş saniyede unutulduğu bir dünyada, insanlar (bunu) hâlâ hatırlıyor. Bu gerçekten önemli bir şey. Bu muhteşem bir gün, çok güzel bir gün ve yeniden burada olmak harika” dedi.