Yaklaşık bir senedir çalışmalarını sürdürdüğü ‘’Ruhum Bela’’ albümünde 10 şarkıyı müzikseverlere sunan Can Bonomo’nun, yeni albüm kayıtları The FatLab’de Ali Rıza Şahenk tarafından yapıldı. Albümde bulunan 7 şarkının düzenlemesini, diğer albümlerinde de beraber çalıştığı Can Saban, 2 şarkının düzenlemesini Sabi Saltiel ve 1 şarkının düzenlemesini ise sahne arkadaşı Emre Kula yaptı.