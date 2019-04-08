Ankara'da film rüzgarı

Bu yıl festivalin Dünya sineması seçkisinde merakla beklenen filmler yer alıyor. Festivalin Dünya Sineması seçkisi bu yıl; Berlin Ekspres, Daha Ötesi Yok, Dünya Festivallerinden, Duvar Yıkılıyorken, Retrospektif: Werner Herzog ve V4: Orta Avrupa Dörtlüsü bölümlerinden oluşacak.

Agnes Varda’nın Anısına

Dünya Festivallerinden bölümünde her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yılın ön plana çıkan filmleri Ankara seyircisiyle buluşacak. Fransız Yeni Dalgası’nın tek kadın yönetmeni olan ve geçtiğimiz günlerde 90 yaşında kaybettiğimiz Agnes Varda, “Agnes, Varda’yı Anlatıyor” filmiyle kariyerine anlamlı bir son nokta koyuyor. l