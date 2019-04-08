Figüratif sanatçı Max Papeschi’nin “Geriye Kalan Sessizlik” adlı sergisi Gama Art Gallery’de açıldı. Tiyatro, sinema ve televizyon yazarlığı ve yönetmenliği deneyiminden sonra, sanat hayatına digital-sanat ile adım atan Max Papeschi’nin Hamlet’in son sözü “Geriye Kalan Sessizlik” adını taşıyan çalışmaları 25 Nisan’a kadar görülebilir. Hızla başarıyı yakalayan figüratif sanatçı ‘’Haddini aşan uygunsuzlukta’’ politik ve küreselleşen tüketim bağımlılığını ele alan ironik çalışmalarında gerçekliği ortaya koyuyor. ‘’Nazi Sexy Mouse’’tan, ‘’Katil Mc Donald’s’’a kadar kullandığı kült imgeler Papeschi’nin eserlerinde tüm masumiyetini kaybederek kolektif bir kâbusa dönüşüyor. En son Palermo’da futbol sahası büyüklüğünde bir mekânda sergi açan Papeschi’nin çalışmaları tüm dünyada 2008 yılından bu güne sanat galerilerinde sergilenmeye devam ediyor.