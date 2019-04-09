23. Yapı Kredi Ödülleri'nin adayları açıklandı

Türkiye’nin tiyatro alanında en uzun soluklu ödülü olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları belli oldu. 23. kez verilecek ödüller için belirlenen adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda Özel Ödül sahipleri de ilan edildi.



Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Ahmet Levendoğlu’nu, oyun yazarlarımıza adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise “Dünyada Karşılaşmış Gibi” isimli oyunuyla Berkun Oya’yı layık gördü. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü “Alice Müzikali” kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise tiyatroya yaptığı eşsiz katkılar nedeniyle Rüştü Asyalı oldu.



Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin, Türk tiyatrosuna özveri ve yaratıcılıklarıyla güç katan tüm tiyatro emekçilerine duyulan saygının bir ifadesi olduğunu belirten Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, bu yıl 223 ekibin sahnelediği oyunların 176’sını izlediklerini kaydetti ve geri kalan 47 oyunun bazılarının erken veda ettiği için, bazılarının maddi sıkıntılar yüzünden perde kapattığı için, bazılarınınsa 15 Mart tarihine kadar 10 oyun sergileme kriterini yerine getiremediği için değerlendirmeye alınmadığını belirtti. Tangün sözlerine şu şekilde devam etti: “Her geçen sene oyun sayılarının ve kalitesinin daha da yükselmesi, değerlendirme sürecinde işimizi zorlaştırırken, Türk tiyatrosunun büyümeye ve güçlenmeye devam etmesi bizleri gururlandırıyor. Ayrıca son yıllarda tiyatro salonu, eseri, gösteri ve seyirci sayılarında gördüğümüz sevindirici artış, sanatseverlerin Türk tiyatrosuna gönülden sahip çıktığının en güzel göstergesi. Türk tiyatrosunun sağlam köklerinden aldığı güç, ortaya koyduğu kaliteli işler ve sahip olduğu dinamizm bizleri gelecek adına heyecanlandırıyor ve umutlandırıyor.”



Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 30 Nisan 2019’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. ‘Tiyatronun kutlama gecesi’ olan ödül töreninin sunuculuğunu ise bu yıl Ahu Türkpençe ve Alican Yücesoy üstlenecek.

23. Afife Ödülleri adayları YILIN EN BAŞARILI OYUNU

“Bir Peri Masalı Radyum Kızları” (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

“Dünyada Karşılaşmış Gibi” (Krek)

“Fotoğraf 51” (Craft)

“Meçhul Paşa” (Tiyatroadam)

“Teftişör” (Tiyatroadam)



YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Berkun Oya - “Dünyada Karşılaşmış Gibi”

Çağ Çalışkur - “Fotoğraf 51”

Emrah Eren - “Meçhul Paşa”

Laçin Ceylan - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”

Oğuz Utku Güneş - “Teftişör”



YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Ayşegül Uraz - “Nihayet Makamı”

Devrim Yakut - “Manik Atak”

Elçin Atamgüç - “Can Yeleği”

Funda Eryiğit - “Fotoğraf 51”

Nezaket Erden - “Tırnak İçinde Hizmetçiler”



YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Deniz Karaoğlu - “Kader Can”

Gün Koper - “Red Light Kışı”

Halil Babür - “Zebercet”

Öner Erkan - “Dünyada Karşılaşmış Gibi”

Serkan Keskin - “Dünyada Karşılaşmış Gibi”



YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Başak Meşe - “Herkes Tek Başına Ölür”

Ceren Taşçı - “Yalnızlar Kulübü”

Gizem Erdem - “Hakikat, Elbet Bir Gün”

Nilperi Şahinkaya - “Kalp”

Seda Türkmen - “Hakikat, Elbet Bir Gün”



YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Ali Yoğurtçuoğlu - “Red Light Kışı”

Berk Yaygın - “Teftişör”

Ediz Akşehir - “Teftişör”

Gökhan Azlağ - “Teftişör”

Nejdet Sert - “Kalp”



YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI

Behlüldane Tor - “Kosovalı Per Gynt”

Gamze Kuş - “Alice Müzikali”

Gökhan Yücesal - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”

Kerem Çetinel - “Fotoğraf 51”

Makbule Mercan - “Teftişör”



YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI

Cana Göknil - “Felatun Bey ile Rakım Efendi”

Cana Seda Balaban & Selin Ölçen - “Cadı Avı”

Dilek Kaplan - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”

Makbule Mercan - “Teftişör”

Nihan Şen - “Bir Alaturka Hikayet”



YILIN EN BAŞARILI SAHNE MÜZİĞİ

Ali Otyam - “Felatun Bey ile Rakım Efendi”

Ali Seçkiner Alıcı - “Bir Alaturka Hikayet”

Barış Manisalı - “Can Yeleği”

Burçak Çöllü - “Nihayet Makamı”

Türkü Deyiş Çınar - “Kosovalı Per Gynt”



YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI

Cem Yılmazer - “Alice Müzikali”

Cem Yılmazer - “Hakikat, Elbet Bir Gün”

Kerem Çetinel - “Fotoğraf 51”

Önder Arık - “Kosovalı Per Gynt”

Yakup Çartık - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”



YILIN EN BAŞARILI HAREKET DÜZENİ (KOREOGRAFİ)

Alpaslan Karaduman - “Kosovalı Per Gynt”

Beyhan Murphy - “Alice Müzikali”

Gizem Erdem - “Teftişör”

Sibel Sürel - “Sahibinin Sesi”

Ufuk Şenel - “Altar”



YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK SANATÇISI

Adnan Devran - “Ben Cuma”

Merve Şeyma Zengin - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”

Orçun Soytürk - “Fotoğraf 51”

Sinem Ünsal - “Bir Alaturka Hikayet”

Uğur Kanbay - “Eylül”