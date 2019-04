23. Yapı Kredi Ödülleri'nin adayları açıklandı

23. Afife Ödülleri adayları YILIN EN BAŞARILI OYUNU

“Bir Peri Masalı Radyum Kızları” (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

“Dünyada Karşılaşmış Gibi” (Krek)

“Fotoğraf 51” (Craft)

“Meçhul Paşa” (Tiyatroadam)

“Teftişör” (Tiyatroadam)



YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

Berkun Oya - “Dünyada Karşılaşmış Gibi”

Çağ Çalışkur - “Fotoğraf 51”

Emrah Eren - “Meçhul Paşa”

Laçin Ceylan - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”

Oğuz Utku Güneş - “Teftişör”



YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Ayşegül Uraz - “Nihayet Makamı”

Devrim Yakut - “Manik Atak”

Elçin Atamgüç - “Can Yeleği”

Funda Eryiğit - “Fotoğraf 51”

Nezaket Erden - “Tırnak İçinde Hizmetçiler”



YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Deniz Karaoğlu - “Kader Can”

Gün Koper - “Red Light Kışı”

Halil Babür - “Zebercet”

Öner Erkan - “Dünyada Karşılaşmış Gibi”

Serkan Keskin - “Dünyada Karşılaşmış Gibi”



YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

Başak Meşe - “Herkes Tek Başına Ölür”

Ceren Taşçı - “Yalnızlar Kulübü”

Gizem Erdem - “Hakikat, Elbet Bir Gün”

Nilperi Şahinkaya - “Kalp”

Seda Türkmen - “Hakikat, Elbet Bir Gün”



YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

Ali Yoğurtçuoğlu - “Red Light Kışı”

Berk Yaygın - “Teftişör”

Ediz Akşehir - “Teftişör”

Gökhan Azlağ - “Teftişör”

Nejdet Sert - “Kalp”



YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI

Behlüldane Tor - “Kosovalı Per Gynt”

Gamze Kuş - “Alice Müzikali”

Gökhan Yücesal - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”

Kerem Çetinel - “Fotoğraf 51”

Makbule Mercan - “Teftişör”



YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI

Cana Göknil - “Felatun Bey ile Rakım Efendi”

Cana Seda Balaban & Selin Ölçen - “Cadı Avı”

Dilek Kaplan - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”

Makbule Mercan - “Teftişör”

Nihan Şen - “Bir Alaturka Hikayet”



YILIN EN BAŞARILI SAHNE MÜZİĞİ

Ali Otyam - “Felatun Bey ile Rakım Efendi”

Ali Seçkiner Alıcı - “Bir Alaturka Hikayet”

Barış Manisalı - “Can Yeleği”

Burçak Çöllü - “Nihayet Makamı”

Türkü Deyiş Çınar - “Kosovalı Per Gynt”



YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI

Cem Yılmazer - “Alice Müzikali”

Cem Yılmazer - “Hakikat, Elbet Bir Gün”

Kerem Çetinel - “Fotoğraf 51”

Önder Arık - “Kosovalı Per Gynt”

Yakup Çartık - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”



YILIN EN BAŞARILI HAREKET DÜZENİ (KOREOGRAFİ)

Alpaslan Karaduman - “Kosovalı Per Gynt”

Beyhan Murphy - “Alice Müzikali”

Gizem Erdem - “Teftişör”

Sibel Sürel - “Sahibinin Sesi”

Ufuk Şenel - “Altar”



YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK SANATÇISI

Adnan Devran - “Ben Cuma”

Merve Şeyma Zengin - “Bir Peri Masalı Radyum Kızları”

Orçun Soytürk - “Fotoğraf 51”

Sinem Ünsal - “Bir Alaturka Hikayet”

Uğur Kanbay - “Eylül”