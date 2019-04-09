“Kuşaklar Boyu Fotoğraf Yolculuğu-Soy Ağacı Fotoğraf Sergisi” Ankara’da Podium AVM’de açıldı. 14 Nisan Pazar’a kadar açık kalacak sergide, düğün davetiyeleri ile başlayan aile hikâyeleri, sergiyi gezenlere uzun soluklu bir fotoğraf yolculuğu sunuyor. Sevindik, Soy Ağacı Sergisi ile, yaşamını yitirdikten sonra da sergideki fotoğrafların, başka fotoğrafçılar tarafından sergilenmesini ve bu geleneğin bozulmadan sürdürülmesini hedefliyor.
Kuşaklar boyu fotoğraf yolculuğu
Fotoğrafçı Doğanay Sevindik’in, yıllar önce fotoğraflı düğün davetiyesi hazırladığı 12 ailenin; bugün çocukları, torunları ve genişleyen ailelerini de fotoğrafladığı ve bu geleneği kuşaklar boyu sürdürmeyi hedeflediği
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 23:14