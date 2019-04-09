“Kuşaklar Boyu Fotoğraf Yolculuğu-Soy Ağacı Fotoğraf Sergisi” Ankara’da Podium AVM’de açıldı. 14 Nisan Pazar’a kadar açık kalacak sergide, düğün davetiyeleri ile başlayan aile hikâyeleri, sergiyi gezenlere uzun soluklu bir fotoğraf yolculuğu sunuyor. Sevindik, Soy Ağacı Sergisi ile, yaşamını yitirdikten sonra da sergideki fotoğrafların, başka fotoğrafçılar tarafından sergilenmesini ve bu geleneğin bozulmadan sürdürülmesini hedefliyor.