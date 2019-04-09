‘Nasreddin Hoca’ Karikatür Evi’nde

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması’nda 1974 yılından bugüne kadar birincilik ödülü almış karikatürlerin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. “Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında” adlı sergide, 1974’ten bugüne kadar birincilik ödülü almış 38 eser yer alacak. 13 Nisan Cumartesi saat 16.00’da açılışı yapılacak sergi 5 Mayıs’a kadar görülebilir.