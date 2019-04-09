Songül Öden, tek kişilik oyunun prömiyerini yaptı

Lâl Hayal’in müzikleri ise Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer ve müzisyen Metehan Dada imzası taşıyor. Tek perdelik oyun süresince ise Songül Öden’e sahnede perküsyon sanatçısı Gökçe Gürçay eşlik ediyor. Oyunun dans performansları Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetiminde Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor.



‘Lâl Hayal’ oyununun konusu: Küçük yaşta annesinin babası tarafından gördüğü şiddete tanık olan ve bunu yaşamı boyunca hiç dile getirmeyen bir kadının arafta kalma durumu sahneleniyor. Oyun kadınlar için birlik olup ortak bir direnç gösterilmesi gerektiğine dair pek çok mesaj veriyor.