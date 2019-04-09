Bozcaada'da caz başka...

Festival programında Londra çıkışlı davulcu Yussef Dayes, Erkan Oğur Anatolian Blues Project, caz ve hiphop’ı harmanlayan Bobby Rausch ft. Giw, Birsen Tezer, Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem’in projesi ‘Pow Trio’ gibi birçok isim bulunuyor. Festival bu yıl üçüncü kez 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Kendine Has ve Volkswagen’in katkılarıyla, 3dots, allaturca ve Pavli Bozcaada işbirliği ile düzenlenecek. Ayrıntılı bilgi: bozcaadacazfestivali.com