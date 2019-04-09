Gösteri 12 Nisan Cuma günü saat 20.00’de MEB Şura Salonu’nda izleyiciyle buluşacak. 5 kıtada binlerce konser veren Carrasco, 2015 yılında Moskova’daki Kızıl Meydan ve Kremlin Sarayı’nda performans sergileyen ilk İspanyol sanatçı unvanını aldı. Gösteri boyunca sanatçıya 6 flamenko dansçısı ve 7 müzisyen eşlik ediyor.
Festivalde flamenko coşkusu
Manolo Carrasco, “Sounds From Spain” flamenko gösterisiyle Sevda - Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 36. Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne konuk oluyor.
Yayınlanma tarihi: 9 Nisan 2019 Salı, 23:27