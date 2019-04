The Ringo Jets, Sziget’te Türkiye’yi temsil edecek

Sahneye bu yıl Türkiye’den katılacak ilk isim blues’u garage rock ile harmanlayan The Ringo Jets oldu. Son yıllarda Türkiye’den çıkan özgün topluluklardan biri olan The Ringo Jets, Türkçe psychedelic rock kökenlerine atıfta bulundukları şarkılarıyla dikkat çekiyor. Sziget Türkiye ve IF Performance Hall işbirliği ile 3.’sü gerçekleşecek olan Sziget Talent Turkey yarışmasına başvuru süreci devam ediyor. Türkiye’den en yetenekli ve en iyi sahne performansına sahip olan grubun seçileceği yarışmanın kazananı 7-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sziget Festivali’nde Türkiye’yi temsil etme ve sahne alma şansına sahip olacak. 19 Nisan’a kadar müzisyenlerin katılımına açık olan yarışmanın finali 29 Nisan’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta yapılacak.