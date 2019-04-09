Yıldızlardan Yeşilçam şarkıları

İstanbul Film Festivali’nin gelenekselleşmeye başlayan Cahide partilerinin ilki geçen yıl yapılmıştı ve arabesk temalı o partide ortalık yıkılmıştı, gitmiş olanlar hak verecektir. Bu yıl da benzer bir parti düzenlendi ve önceki akşam Cahide Müzikhol’de Yeşilçam temalı, şarkılı türkülü bir eğlence yaşandı. Ünlü isimlerin birbiri ardına sahne aldığı, izleyicilerin de en az sahnedekiler kadar ünlü olduğu eğlencenin startını Cahide’nin kendi ekibi verdi ve danslı, akrobasili, şarkılı bir girizgâhın ardından sahneye festival direktörü Kerem Ayan gelerek gecenin ilk özel konuğunu mikrofon başına davet etti: Gonca Vuslateri. Vuslateri’nin aslen Kutlu Payaslı yorumuyla aşina olduğumuz “Buruk Acı” adlı şarkıyı son derece “cool” bir tavırla söylediği ilk anlarda artık salon da bir hayli yükünü tutmuş, cep telefonları faaliyete geçmiş, sosyal medya alabildiğine hareketlenmişti. Artık o anlarda ne seçim tartışmaları, ne ekonomik kriz ne de bilumum şahsi dertler kalmıştı... Müziğin gönüllü esaretine kapılmıştı ahali.



“Ben becerdim valla” diyerek alkışlar arasında sahneden inen Gonca Vuslateri’nin ardından direktör Ayan bir başka ünlü ismi anons etti: Selen Uçer. “İntizar” ile programına balayan Selen Uçer sağlam performansıyla çıtayı bir hayli yükseğe yerleştirdi ve sonrasında da zaten her şey çorap söküğü gibi geldi. Derya Alabora resitatif unsurlarla süslediği “Arkadaş”ı, pürüzsüz tenor sesiyle Faudel’i anımsatan Halil Babür “Hani Kuşlar Ağaçlar”ı, onunla “Böyle Gelmiş Böyle Geçer”de düet yapmak için sahneye gelen Damla Sönmez solo olarak “Baksana Talihe” adlı şarkıları söylediler. Direktör Ayan’ın programda olmadığı halde konuklar arasında bulunan Ayta Sözeri’yi sahneye davet edişi ise geceye ayrı bir enerji kattı, zira ne yalan söyleyelim, “Büklüm Büklüm” ve “Benim de Canım Var” performansları bambaşka bir ligdeydi, kimse alınmasın.



Ünlüler korosundan Cumbul’a vokal



Sözeri’nin ardından Meltem Cumbul davet edildi sahneye. Ama ondan önce direktör Ayan; Damla Sönmez, Halil Babür ve Özgür Emre Yıldırım’ı yanına çağırarak sahne gerisinde bir vokal grubu oluşturdu. Bu ünlüler korosu Meltem Cumbul’un söylediği “Feride” adlı şarkıda ona eşlik etmek üzere yerini aldı ve tüm şarkı boyunca hep aynı sözcüğü (“Feride” elbette) söylemek suretiyle görevini layıkıyla yerine getirdi. Kendi oyunu olduğu için geceye geç katılan Mert Fırat’ın “İçin İçin Yanıyor” adlı şarkıyı söylemesinin ardından gecenin as solistine gelmişti sıra.



Belkıs Özener sahnede!



Gerçek bir Yeşilçam efsanesi olan ve yıllarca Türkan Şoray’dan Filiz Akın’a birçok ünlü yıldızın sesi olarak perde gerisinden şarkı söyleyen Belkıs Özener yanında oğlu Barkın ile birlikte sahneye çıktı. “Sevemedim Karagözlüm” ile programına başlayan Özener, mavi tuvaletiyle son derece şık görünüyordu sahnede ama o sahneyi kısa sürede terk edip salona inerek izleyicilerin arasında dolaşarak şarkı söylemeyi tercih etti. Şarkı aralarında da Yeşilçam’a olan sevgisinden, izleyicilerin onu nasıl baştacı ettiğinden dem vuran duygu dolu yorumlarda bulundu. Dört şarkılık programını “Adını Anmayacağım” ile tamamlayan Belkıs Özener, büyük bir alkış tufanıyla terk etti salonu. Doğrusu onu şarkı söylerken izlemek gerçek bir olaydı, kaçıranlar için üzülmemek elde değil.