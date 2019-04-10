Çocuklar için film rehberi

Burak Göral'ın ''Çocukla Sinema'' kitabını okurken, kızım Zeynep'in 4 yaşında ağlama krizi ve salonu terkle biten ilk sinema deneyimini hatırladım. Kızım, ben bir seyahatteyken babasıyla gittiği “'Winnie The Pooh” filminde hem kovandan dağılan arılardan, hem yüksek seslerden korkmuş, bir daha da uzun süre sinemaya gitmek istememişti. Büyüdükçe görmediği film kalmadı ama evde izlemeyi tercih etti çoğunlukla. Çocuklar için film seçme rehberi hazırlayan Burak Göral, “Ne olursa olsun yeter ki 'iyi' film seçin ve onu çocuğunuzla birlikte izleyin. Bir film bazen çocuğunuzla ilgili bir sorunu çözmenizde çok işinize yarayabilir. Kimi konuları ona anlatabilmeniz için yardımınıza koşabilir”' diyor. Bu kitapta, çocukların 12 yaşına basmadan önce izlemeleri gereken 52 filmin listesini yapan Göral'a göre, zamane çocukları listedeki tüm filmleri anlayarak ve mesajlarını doğru algılayarak izleyebilecek algı düzeyine sahip. “'Mesele bizim onları bu filmlerle doğru bir etkileşim içine girmelerini sağlayacak zengin bir duygu ve düşünce dünyasından uzak yetiştirip yetiştirmediğimizde”' diyen Burak Göral, film seçimini çocukların yaşlarına göre belirlemenin önemine de dikkat çekiyor.

Çok film, çok kitap...

Çocukların neden “iyi”' film izlemeleri gerektiğini Göral'dan dinleyelim: “Eğer çocukları sadece eğlence odaklı ticari yerli komedilerle, sadece süper kahraman filmleriyle ya da aynı temalar ve mesajlar etrafında dönüp duran birbirine benzeyen animasyonlarla ya da en fenası kontrolsüz bir şekilde Youtube'daki videolarla baş başa bırakırsanız, bazı türdeki güzel filmleri hiç izletemezsiniz. İlerde kendileri keşfetmek istemedikçe de çok kolay erişebilecekleri büyük bir hazineden uzak yaşarlar. Çünkü dikkatleri bölen çok fazla alternatif var ve bunlar giderek daha da çoğalacak! İyi filmleri daha çok izlerlerse bir 'gusto'ya sahip olabilirler. Çok film izledikçe ya da kitap okudukça karşılarına çıkan derin hikayelerin katmanlarını daha iyi anlayabilirler.” Kitapta filmlerle ilgili kısa bilgiler ve yaş önerisinin yanı sıra “flörtöz durumlar”, “şiddet-korku öğeleri”, “argo kullanımı”, “oyuncak isteme potansiyeli” maddelerinin sıralandığı küçük bir ikaz tablosu da var.

ÖNERİLEN FİLMLERDEN...

YUMURCAK (The Kid) : 8+ Aslında Charlie Chaplin filmlerinin neredeyse tamamını, önce sizin izlemeniz kaydıyla çocuğunuza henüz küçük yaşlardayken izletebilirsiniz. Çünkü belli bir yaştan sonra siyah beyaz filmler, sessiz sinema klasikleri, onca süper kahraman filminden sonra asla izlemek istemeyecekleri filmler kategorisine girebilir.

PİNOKYO: 6+ 19. yüzyılda yaşamış İtalyan gazeteci Carlo Collodi'nin Pinokyo'sunun klasik hikayesi daha hemen başından çocukları içine çekecek güçte.

YAĞMUR ALTINDA (Singing in the rain): 6+ Çağımızın hızlı teknolojileri içinde büyüyen çocuklar alışkın değillerse eğer filmlerdeki müzikal kısımlardan sıkılabilirler. Bu yüzden onlara müzikal izletmeye ne kadar erken yaşta başlarsanız o kadar iyi olur.

KIRMIZI BALON (Le Ballon Rouge): 6+ Türkiye'de pek az bilinen ama aslında dünyanın en iyi çocuk filmlerinden biridir Kırmızı Balon. En İyi Orjinal Senaryo dalında Oscar almış 34 dakikalık önemli bir kısa filmdir.

GÖKTEN İNEN MELEK (Mary Poppins): 5+ İngiliz yazar P.L.Travers'ın 1934 yılında yayımlanan ilk Mary Poppins kitabı çok sevilince dadı hikayeleri hem çocuk edebiyatında hem de sinemada bir dönem epey ilgi gören bir alt tür oldu.

NEŞELİ GÜNLER (The Sound of Music): 7+ Hikayesi ve müzikleriyle seyredenlerine mutluluk ve umut veren, tarihin eskitemediği filmlerden biri.

KOMŞUM TOTORO (Tonari no Totoro): 5+ Animasyon sinemasının Japon üstadı Hayao Miyazaki'nin filmlerine başlangıç yapmak için en uygun film.

BEBE (Babe): 6+ Bebe, herşeyden önce kişinin kendi kaderini yine kendisinin çizdiğini anlatan çok sevimli bir film.

İMPARATORUN YOLCULUĞU (La Marche de L'empereur) : 6+ İşte belgesel sinemasına dev gibi bir adım.

YERDEKİ YILDIZLAR (Taare Zameen Par): 9+ Yönetmeni ve başrol oyuncusu Amir Khan'ın en iyi filmlerinden biri.

HUGO: 8+ Amerikalı ressam ve yazar Brian Selznick'in “Zamanın Efendisi Hugo Cabret ve Buluşu” adlı romanı sadece yetim ve öksüz bir çocuğun yalnızlığına çare bulmasının öyküsünü anlatmakla kalmaz, aynı zamanda sinema sanatına yapılmış büyük bir övgüdür de.

TÜRK FİLMLERİ...



SÜT KARDEŞLER: 8+ Türk sinemasının en komik filmleri 1970'lerde çekilmiş olanlardır. Bu anlamda çocuklar için günümüz komedilerindense eski olanlardan seçim yapmak daha doğru olabilir.

NEŞELİ GÜNLER: 9+ 9-10 yaşlarında bir çocuk, bazı eski samimi Türk komedi filmlerine de artık hazır demektir.

HOKKABAZ: 10+ Cem Yılmaz'ın çocukların baştan sona ilgiyle izleyebileceği, eğlenceli ve olumlu mesajlı filmi.