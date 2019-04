Cannes’da açılış Jamusch’dan

1984 yılında ilk filmi “Stranger Than Paradise” ile Cannes’da Altın kamera alan Jarmusch bu yılki Altın Palmiye yarışında da yer alacak. Yönetmenin tür sinemasına döndüğü ve adından anlaşılacağı gibi bir zombi hikâyesini işlediği filmin Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Cloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Iggy Pop, Selena Gomez ve Tom Waits gibi oyuncu ve müzisyenlerin yer aldığı geniş bir kadrosu var. 1993’te “Coffee and Cigarettes: Somewhere in california” ile Kısa Film dalında Altın Palmiye alan Jarmusch, 2005 yılında da “Broken Flowers” ile Büyük Ödül’ü almıştı. Cannes Film Festivali 14 Mayıs’ta başlayacak ve 25 Mayıs’taki ödül töreniyle sona erecek.