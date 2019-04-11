Mersin Müzik Festivali usta isimlerin konserleriyle açıldı

Açılışta konuşan Selma Merze Yağcı şunları söyledi: “Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin 10’uncu kuruluş yılında bir araya gelip hazırladığımız bir etkinliğin sonunda festivale çevrilişinde, bu noktaya geleceğimizi hayal bile edemiyorduk. Büyük bir başlangıç, çok büyük bir atılımdı Prof. Dr. Nevit Kodallı’ya, Hanri Atat dostumuza, Doğan Akça’ya ve İrfan Solmazer’e teşekkür ediyorum. Bu festivali sizlerle birlikte çok daha yukarılara taşıyacağız.”



Festival kapsamında verileceği açıklanan üç ödül de açılışta sahiplerini buldu. “2019 Festival Sanat Ödülü” Mersin Devlet Opera ve Balesi adına Mersin DOB Sanat Teknik Müdürü Bengi İspir Özdülger’e, “Festival Kent Ödülü” Reyhan Bezdüz’e, “Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü” ise Sofiko Tchuburidze, İdil Olgar ve Yahya Azimoğlu’na verildi.



Ve sahne



Açılış konserinin ilk bölmünde şef Rengim Gökmen yönetimindeki Mersin Uluslararası Müzik Festivali Oda Orkestrası, ünlü opera sanatçısı Teyfik Rodos’a eşlik etti. Rodos sahnede Mozart aryalarından oluşan bir repertuvar seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise tüm dünyada klasik müziğin en saygın ikinci piyanist ikilisi olarak gösterilen Süher & Güher Pekinel kardeşler, yine Gökmen yönetiminde Mersinli sanatseverlerle buluştu. Mozart İkili Piyano konçertosu ile sahnede olan Pekinel Kardeşler, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.



18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali yarın akşam 20.00’de Mersin Kültür Merkezi Sanesi’nde yapılacak “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” isimli konserle devam edecek. Konserde klasik müziğin genç yeteneklerinden Veriko Tchumburidze, Alican Süner, Dorukhan Doruk, Tolga Atalay Ün, Barok Bostancı sahnede olacak.