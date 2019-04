Hakan: Muhafız ikinci sezonuyla geliyor

Netflix'in ilk Türk dizisi "Hakan: Muhafız"ın ikinci sezonunun ilk iki bölümü, 38. İstanbul Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu. Zorlu Center'daki gösterim öncesi açıklamada bulunan oyuncu Çağatay Ulusoy, diziye yeni isimlerin katıldığına dikkati çekerek, "(Dizi) Gittikçe zenginleşiyor ve bizim de keyfimiz yerinde." dedi.

Yapımda süper kahraman "Hakan Demir"i canlandıran Ulusoy, yeni bölümlere ilişkin çok detay veremediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sezondan daha dinamik ve karakterlerin altı daha detaylı işlenmiş bir şekilde izleyiciyle buluşacak. Sürpriz karakterlerin girmesiyle konu daha farklı yerlere gidiyor ve hikayemiz zenginleşiyor. Daha dikkat çekici ve sürükleyici bir sezon olacak diyebilirim. Çekimler çok verimli ve güzel geçti. Zaten çok programlı çalışıyoruz. Saatinde başlayıp saatinde bitiriyoruz. Çalışma sürelerimizin normal şartlarda olmasından dolayı da çok mutluyuz. Verimli olduğumuzu hissediyoruz sette. Sadece ben değil bütün ekip arkadaşlarım ve set çalışanı arkadaşlarım için de geçerli."

Teknoloji ve diğer yeniliklerle dizi-sinema sektörünün yeniden şekillendiğine işaret eden genç oyuncu, "Bu tarz yeni fikirlerin oluşması ve ileriye dönük bakış açısının çıkması ve bizim de Türkiye pazarı olarak bu yeniliklerin içinde olmamız, Netflix ile beraber çalışmamız çok gurur verici. Diliyorum ki bunun devamı olur, önümüzdeki senelerde daha çok işler yapılır global anlamda ve ülkemizdeki değerlerimizi kültürümüzü çok iyi şekilde yansıtırız. Dünya çapında daha çok ilgi kazanırız diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusoy, ekibin olumlu enerjisinin işe yansıdığının altını çizerek, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Türkiye'de alışageldiğimiz işlerden farklı"

"Rüya"yı canlandıran Burçin Terzioğlu da yeni sezon için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek şu bilgileri verdi:

"26 Nisan’da herkesle birlikte geri kalan bölümleri izleyeceğiz. Heyecanlı ve mutluyuz. Muhafız, Türkiye'de alışageldiğimiz işlerden biraz daha farklı. Bir kere fantastik. Onun haricinde 190 ülkede aynı anda yayına giriyor."

Dizide Hakan'ın ağabeyi "Levent"i canlandıran Engin Öztürk de ikinci sezona dahil olduğunu belirterek, canlandırdığı karaktere ilişkin "Ben muhafızım. Muhafız soyundan geliyorum. Hakan'ın ağabeyiyim. Ama Hakan ile farklı hayatlar yaşamışız. Hakan'a hayat iyi davranırken bana çok iyi davranmamış. O yüzden aradaki farkı göreceğiz aslında." diye konuştu.

Dizide "Faysal Erdem"i canlandıran Okan Yalabık, Hakan:Muhafız'da rol almanın heyecan verici olduğunu vurgulayarak, "Artık yoğun bir çalışmadan sonra seyircilerin takdirine bırakıyoruz. Bakalım neler olacak? Hemen hemen bütün karakterlerle ilgili (sürprizler) var." diye konuştu.

Yalabık, internetin dizi yayıncılığında geldiği noktaya ilişkin ise şunları dile getirdi:

"Dijital devrim, hayatımızın her noktasında bize yeni alışkanlıklar getirdiği gibi, medyada da bunu yapıyor. Herhalde 5-10 sene sonra bazı şeyleri yeniden tanımlamamız gerekecek. Dolayısıyla belki biz, medyanın tarihinde bir geçiş dönemine tanık oluyoruz. Televizyonu tekrar tanımlayacağımız bir zaman gelecek. Bu, bütün dünya için bir geçiş dönemi. Dramalar için de bence yerini buluyor. Çok daha kendine has bir karakteri var. Bence her şey çok güzel olacak. Sadece şu anda bir geçiş dönemindeyiz."

"İkinci sezonda dizinin hakkını verecek sahneler olacak"

Oyuncu Ayşe Melike Çerçi yeni sezonda dizinin daha da hareketlendiğini ifade ederek, "Muhafızın karşısında bu sefer ölümsüzler var ve gerçekten bu fantastik dizinin hakkını verecek sahneler, aksiyonlar olacak ikinci sezonda. Biz de heyecanlıyız." dedi.

Yeni olan her şeyin şahane olduğunu dile getiren Çerçi, "Türkiye'de yapılmamış şeylerin yapılması, bir de Netflix gibi dünyaya açılan bir platformda bunun olması çok mutluluk verici. Ben de herkes kadar heyecanlıyım çünkü ilkler ve yeni şeyler hepimiz için heyecan verici." diye konuştu.

"Zeynep Erman" karakterini oynayan Hazar Ergüçlü de seti çok özlediğini ve çalışmayı çok sevdiğini vurgulayarak, "Biz de hiç izlemedik. Şimdi göreceğiz. Daha dinamik bir sezon bekliyor bizi. (İzleyenler) Sadık olanlar, ölümsüzler ve muhafız tarafıyla, daha çok çatışma ve bol aksiyon görecekler." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan da yeni sezonun çok güzel olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Birincisinden çok farklı bir sezon sizleri bekliyor. Leyla adına da çok heyecanlıyım. Bunu söyleyebilirim. Çok fazla da spoiler vermek istemiyorum. O yüzden ne söyleyeyim, bilmiyorum. Heyecanlıyım. Çekimler, güzeldi keyifliydi. Açıkçası zorlandığım sahneler oldu. Daha duygusal sahnelerde ben her zaman daha çok zorlanırım, o duyguyu çıkartmak için."

Boran Kuzum ise ilk sezonun dünya çapında çok güzel bir etki uyandırdığını kaydederek, izleyicileri aksiyonu daha yüksek ve macera dolu güzel bir sezon beklediğini kaydetti.

Özel gösterim öncesi, yönetmenler Umut Aral ile Gönenç Uyanık ve oyuncular, yeni sezona ilişkin izleyicilere mini söyleşi yaptı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen film festivali, çok sayıda film gösterimi ve yan etkinliklerle 16 Nisan'a kadar devam edecek.