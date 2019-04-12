Pera Müzesi’nin yeni sergisi Çin sanatından örnekler sunuyor

Sanatçı ve sanatseverleri Batı sanat tarihi içine sıkışmaktan kurtarmayı da amaçlayan sergi, küratör Karen Smith’in belirttiği gibi; Çinli sanatçıların mürekkebe, form ve mekânın insan ile ilişkisini anlamanın bir yolu olarak baktıklarını gösteriyor. Sanatçıların, mürekkebi güncel kılmanın yollarını araştırırken, seyircilerle ve dünyayla köprü oluştururken Çin kültürünün ruhunu koruduklarını görmek hayranlık uyandırıyor. Sergi 28 Temmuz’a dek açık kalacak.



Sanatçılarla söyleşiler



Serginin basın toplantısına da katılan sanatçılarından Tang Bohua, Jian-Jun Zhang ve Zhou Fan bugün 18.30’da; sanatçılardan Xu Bing 16 Nisan Salı, 18.30’da sergideki yapıtları üzerine ve katalogda yazıları yer alan araştırmacı Beth McKillop da 26 Nisan Cuma, 18.30’da mürekkep sanatını anlatan bir söyleşi yapacak. Söyleşiler, Pera Müzesi’nde ücretsiz ve eşzamanlı çeviriyle gerçekleşecek.