Pen Türkiye ayın kitabını açıkladı

PEN Şiir Ödülü’nü kazanan Süreyya Berfe’nin “Kalfa” adlı toplu şiirleri Yapı Kredi Yayınları arasında. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı Onur Konuğu Hidayet Karakuş’un “Sesini Bana Bırak” (Şiir) ile “Şeytanminareleri” (Roman) ödüllü yapıtlarından. Pen açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Berfe haklı: Kaç şair varsa o kadar şiir dünyası var. Karakuş haklı: Edebiyatla gelişir vicdanlar. Vicdanlar geliştikçe gelişir demokrasi; okuyup yazdıkça çiçek açar hayat. Nice verimlere, omuz omuza.”