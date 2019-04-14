‘Saf’ Türkiye prömiyerini yaptı

19 Nisan’da Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanan filmin İstanbul Film Festivali’nde gerçekleşen gösterimine yönetmeni Ali Vatansever başta olmak üzere, oyuncuları Erol Afşin, Onur Buldu ve Ümmü Putgül katıldı. İlk filmi “El Yazısı” ile tanınan Ali Vatansever’in ikinci sinema filmi “SAF”ta, Fikirtepe’de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin mahalleye düşmesiyle beraber dönüşen hayatları anlatılıyor. Başrollerini Saadet Işıl Aksoy ve Erol Afşin’in paylaştığı filmde onlara Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan eşlik ediyor.