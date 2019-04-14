Yazarlar bir operacının portresi olan kitabın içindeki edebi anlatımı, opera ve lied dünyasındaki edebiyat ve müzik sanatının evliliğini, Leyla Gencer’in özellikle şiire ve şiirselliğe merakını konuşacaklar. Yarın saat 17.00’de Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampus Rektörlük binası konferans salonunda yapılacak konuşma herkese açık.
İlyasoğlu ve İleri Gencer’i konuşacak
Evin İlyasoğlu ve Selim İleri, İlyasoğlu’nun Yapı-Kredi Yayınları’ndan çıkan son kitabı “Ben Leyla Gencer”in edebi yönünü tartışacaklar.
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 01:44