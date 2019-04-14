İlyasoğlu ve İleri Gencer’i konuşacak

Yazarlar bir operacının portresi olan kitabın içindeki edebi anlatımı, opera ve lied dünyasındaki edebiyat ve müzik sanatının evliliğini, Leyla Gencer’in özellikle şiire ve şiirselliğe merakını konuşacaklar. Yarın saat 17.00’de Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampus Rektörlük binası konferans salonunda yapılacak konuşma herkese açık.