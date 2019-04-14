‘Köprüde Buluşmalar’ın ödülleri sahiplerini buldu

“Uyku Kampı” projesinin yönetmeni Zeynep Dadak ile yapımcıları Zeynep Ekmekçi ve Pınar Bağcı 30 bin TL değerindeki “Köprüde Buluşmalar Ödülü”nü elde etti.

Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi kapsamında hem Türkiye’den hem de komşu ülkelerden projeleri kapsayan 8 bin Avro CNC Ödülü; “Commedia” projesinin yönetmeni Myriam El Hajj ve yapımcısı Myriam Sassine’e verildi. Melodika Ses Ödülü’nün sahibi, “Selda” projesinin yönetmeni Amber İşbilen oldu.

Bu yıl ilk kez verilen Dell Precision Ödülü “Uzun İnce Yol” projesinin yönetmeni Banu Sıvacı ve yapımcısı Zeynep Koray’a gitti. “Cenaze” projesinin yönetmeni Orçun Behram ve yapımcısı Müge Özen de GeniusPark Görsel Efekt Ödülü’nü aldı.

“Uyku Kampı”nın yönetmeni Zeynep Dadak ve yapımcıları Zeynep Ekmekçi ve Pınar Bağcı’ya, 4 aşamalı Akdeniz Film Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü verildi.

Bu yıl ilk kez verilen Seyap Ödülü, “Güneş” projesinin yönetmeni Nejla Demirci ve yapımcısı Mesut Ulutaş’ın oldu. Transilvania Pitch Stop Ödülü “Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile” projesinin yapımcısı Engin Palabıyık ve yönetmeni Ali Ercivan’a gitti. Komşular Platformu’na özel verilen Postbıyık Ses Prodüksiyon Ödülü, Postbıyık kurucuları Yalın Özgencil ve Sertaç Toksöz tarafından “Carnaval” projesinin yönetmeni Mohamed Siam ve yapımcısı Guillaume de Seille’e verildi.