Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini arıyor

Türkiye’de tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece oyuncu ödülleri veren tek organizasyon olan “Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinin adayları belli oldu. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri’nin 24.’sü bu yıl Anadolu Efes, HDI Sigorta ve Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.45’te MKM Attila İlhan Salonu’nda gerçekleşecek. Sinema dalında Onur Ödülü bu yıl Güler Ökten ve Genco Erkal’a verilecek. Tiyatro dalında ise Zihni Göktay’ın olacak.

Sinema dalı

Ödüllerin sinema seçici kurulunda jüri başkanı olarak Erdan Kıral’la birlikte Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fehmi Yaşar, Tülay Günal, Vecdi Sayar, Vildan Atasever bulunuyor.

2018-2019 Sadri Alışık Sinema Ödülleri adayları şöyle:

Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu adayları: Ayça Bingöl - “Müslüm”, Bennu Yıldırımlar - “Ahlat Ağacı”, “Binnur Kaya - “Bizi Hatırla”

Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu adayları: Berk Hakman -“ Taksim Hold’em”, Halil Babür - “Kar”, Murat Cemcir -“Ahlat Ağacı”.

Yılın en başarılı kadın oyuncusu adayları: Damla Sönmez - “Sibel”, Ezgi Mola - “Aydede”, Hazar Ergüçlü - “Kar”.

Yılın en başarılı erkek oyuncusu adayları: Muhammet Uzuner - “Halef”, Serdar Orçin - “Borç”, Timuçin Esen - “Müslüm”.

Tiyatro dalı

2018-2019 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nin seçici kurulunda ise jüri başkanı Rengin Uz, Hami Çağdaş, Harika Uygur, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Sema Aybars, Serpil Tamur, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat, Yaşar İlksavaş bulunuyor. Adaylar şöyle:

Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncusu adayları: Nilperi Şahinkaya - “Kalp” (Craft Tiyatro), Seda Türkmen - “Hakikat, Elbet Bir Gün” (D22), Tülin Özen - “Ivanov” (Dasdas).

Yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu adayları: Cem Yigit Üzümoğlu - “Kalp”, Erol Babaoğlu - “Red Speedo” (Twotwo Prodüksiyon), Öner Erkan - “Dünyada Karşılaşmış Gibi” (Krek Tiyatro).

Yılın en başarılı kadın oyuncusu adayları: Ayşecan Tatari - “Red Light Kışı” (NoAct Sahne), Elif Ürse - “Benimle Gelir misin?” (B planı / Toy İstanbul), Funda Eryiğit - “Fotoğraf 51” (Craft Tiyatro).

Yılın en başarılı erkek oyuncusu adayları: Deniz Karaoğlu - “Kader Can” (BAM İstanbul), Erdem Kaynarca - “Red Speedo”, Gün Koper - “Red Light Kışı.