Başkan Zeydan Karalar, serginin açılışını öğrencilerle birlikte yaptı

İlkokul 2. sınıftan lise son sınıfa kadar olan öğrencilerin hazırladığı birbirinden değerli çalışmaların yer aldığı, 75. Yıl Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışını öğrencilerle birlikte yapan Başkan Karalar, “Bir ülkede eğitim kaliteliyse, sanata önem veriliyorsa, yeni nesiller bu doğrultuda yetiştiriliyorsa, o ülke çağdaş, daha yaşanabilir bir ülke olmaya adaydır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin ve sanatın önemine her fırsatta vurgu yapmış, gereken önemi vermiştir. Okulumuzun da gelecek nesilleri bu öğretiye uygun şekilde yetiştiriyor olduğunu görmek bizi çok mutlu ediyor” dedi. Atatürk ve müzik temasının ağırlıklı olarak işlendiği gözlenen tablolar katılımcılar tarafından büyük beğeni ile izlenirken, ilk, orta ve lise bölümü öğrencilerinin hazırladığı çalışmalarda yoğun emeği olan resim öğretmenleri Ramide Efeoğlu ve Seher Çoköz, akrilik boya ve ebru sanatının kullanıldığı çalışmaların gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi.