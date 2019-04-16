Akıbeti merak ediliyor

Fransız halkını gözyaşına boğan yangının etkisi hâlâ sürüyor. Katedralin bir yanında, yangın sonrası fotoğraf çeken turistler, diğer yanında Seine Nehri kıyılarında dua edenler var...



13. yüzyılda inşa edilen, dini bir sembol kadar gotik mimarinin sembollerinden de kabul edilen Notre Dame’ın çatısı ve ikonik kulesi yangın sırasında çöktü, katedralin ana yapısı ise kurtarılabildi. Yangın sırasında kurtarılamayan katedral içindeki bazı eserlerin tahliyesine başlandı. Aziz Louise’nin tüniği, çarmıha gerilmeden önce İsa Peygamber’in başına takılan “Dikenli, Kutsal Taç” ve vitraydan oluşan 21 metre yüksekliğindeki “Kuzey Gül Penceresi”nin kurtarıldığı belirtildi. “Batı ve Güney Gül Pencereleri”, İsa’nın gerildiği “gerçek çarmıh ve çivi”, 10 parçadan oluşan katedral çanı, sekiz bin boruluk, Fransa’nın en büyük ikinci kilise orgunun akıbeti ise bilinmiyor.