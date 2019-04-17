Festivalde ödül gecesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 38. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, önceki akşam Rahmi M. Koç Müzesi’nde Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstlendiği törenle sahiplerini buldu. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 52 film yarıştı.

‘Kız Kardeşler’e 4 ödül

38. İstanbul Film Festivali’nin, Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen “Ulusal Altın Lale Ödülü” için, yapımı 2018-2019 sezonunda tamamlanan 9 film yarıştı. Ulusal Yarışma jürisi yönetmen ve senarist Ümit Ünal başkanlığında toplandı ve 9 dalda ödül verdi. “Ulusal Altın Lale Ödülü”ne değer görülen film Emin Alper’in yönettiği “Kız Kardeşler” oldu. Ödülü jüri başkanı yönetmen Ümit Ünal takdim etti. Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’nü Emre Yeksan’ın yönettiği “Yuva” kazandı. Ödül yönetmen Philippe Lesage tarafından takdim edildi. “En İyi Yönetmen” ödülü ise “Kız Kardeşler” filmiyle Emin Alper’e verildi. Geçen yılın kazananı Tayfun Pirselimoğlu’nun açıkladığı ödül, Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş tarafından takdim edildi.

Uluslararası Yarışma’nın galibi ‘Sinekkuşu’

Jüri başkanlığını usta yönetmen Lynne Ramsay’nin üstlendiği Uluslararası Yarışma’da Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için bu yıl 10 ülkeden 12 film yarıştı. Altın Lale’yi “inceliği, güzelliği, duygusal etkisi ve yetkinliğiyle genç bir kızın dünyadaki yerini ve yaşamında bir pırıltı bulma çabasını çok güzel çizdiği için” Bora Kim’in yönettiği “Sinekkuşu” adlı filmi kazandı. Uluslararası Yarışma’da “Jüri Özel Ödülü” ise Suhaib Gasmelbari’ın yönettiği “Ağaçlardan Bahsetmek”e verildi.

ALTIN LALE ÖDÜLLERİ

Ulusal Yarışma

Altın Lale En İyi Film: “Kız Kardeşler” (y: Emin Alper)

Jüri Özel Ödülü: Emre Yeksan - “Yuva”

Mansiyon: “Aden” (y: Barış Atay)

En İyi Yönetmen: Emin Alper - “Kız Kardeşler”

En İyi Kadın Oyuncu: Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir - “Kız Kardeşler”

En İyi Erkek Oyuncu: Kutay Sandıkçı - “Yuva”

En İyi Senaryo: Serhat Karaaslan - “Görülmüştür”

En İyi Görüntü Yönetmeni: Jakub Giza - “Yuva”

En İyi Kurgu: Ali Aga - “Görülmüştür”

En İyi Özgün Müzik: Giorgos ve Nikos Papaioannou - “Kız Kardeşler”

Uluslararası Yarışma

Altın Lale: “Sinekkuşu” (y: Bora Kim)

Jüri Özel Ödülü: “Ağaçlardan Bahsetmek” (y: Suhaib Gasmelbari)

DİĞER ÖDÜLLER

Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Belgesel: “Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?” (y: Rena Lusin Bitmez

Mansiyon: “Baştan Başa” (y: Aylin Kuryel ve Fırat Yücel)

Sinemada İnsan Hakları Ödülü

En İyi Film: “Aralık’ta” (y: Enrique Castro Ríos)

Mansiyon : “#Dişil Haz” (y: Barbara Miller)

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

“Nebula” (y: Tarık Aktaş)

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film: “Avarya” (y: Gökalp Gönen)

FIPRESCI Ödülleri

Uluslararası Yarışma: “Ağaçlardan Bahsetmek” (y: Suhaib Gasmelbari)

Ulusal Yarışma: “Kız Kardeşler” (y: Emin Alper)

Ulusal Kısa Film Yarışması: “Gümüş” (y: Deniz Telek)