Dünya Sanat Günü sürüyor

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin (UPSD) gerçekleştirdiği etkinlikler, 20 Nisan’a kadar sürecek. Etkinlikler kapsamında yarın 17.30’da Piramid Sanat’ta Denizhan Özer’in moderatörlüğünde ‘‘Genç Sanatçıların Çıkmazları Nasıl Aşılır?’’ başlıklı forum gerçekleştirilecek. Foruma eleştirmen Ali Şimşek, ressam Deniz Gökduman ve ressam Melik İskender konuşmacı olarak katılacak. Sonraki gün 17.00’de ise, bu yıl sekizinci kez gerçekleşen “Genç Etkinlik 8” adlı sergi açılışı yapılacak. Mustafa Kemal Merkezi’nde yer alan ve 83 genç sanatçının eserlerinden oluşan sergi 20 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.