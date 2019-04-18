Duayen sanatçı Odunpazarı’nda

Valantin Kataev’in yazarlığını, Göksel Koray’ın ise çevirisi ve uyarlamasını yaptığı “Bugün Git Yarın Gel” oyunu daha önceden Kenter Tiyatrosu başta olmak üzere birçok özel tiyatro ve kurum tiyatrosunda oynamıştı. 2018-2019 sezonunda Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından “Ünlü Ayçiçeği Dinlenme Tesisleri” adıyla yeniden sahneye konuldu. Vodvil ya da bulvar komedisi türündeki oyunun yönetmenliğini Elçin Elmalıoğlu Karaahmet, yaparken oyuncu kadrosunda ise Armanç Toktaş, Büşra Aslan, Ceren Tüysüz, Derya Dobrişan, Hüseyin Demir, İpek Uzkalan, Melike Sever, Olcay Çelik, Osman Erdal, Serhat Demirtaş, Sezer Sarıbardak yer alıyor. Oyun “bir dinlenme tesisine evrak imzalatmak içinde gelen Şefik beyin, süreç içine düştüğü komik durumları” anlatıyor.

İkinci kez

Geçmiş yıllarda ilk defa Devlet Tiyatrosu’nun oynadığı oyun Türkiye’de 2. defa Odunpazarı Belediye Tiyatrosu tarafından 2018-2019 repertuvarında yer alarak sahneye konuldu. Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun yazarlığını yaptığı “İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” oyununun yönetmenliğini ise Atilla Savumlu yaparken, oyuncu olarak ise Ömer Burak Ünal yer almakta. Tiyatro literatüründe kara komedi olarak geçen tek kişilik oyun “işsiz bir gencin iş arama sürecinde başından geçenleri seyirci ile paylaştığı” renkli bir oyun.