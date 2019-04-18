Mersin’de iki usta

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, usta kemancı Hanine Al Alam ile kanun virtüözü Ahmet Baran’ı Mersinli sanatseverler için önceki akşam aynı sahnede buluşturdu. Konser, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Konsere 6 dansçı eşlik etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir dinleyici olarak salonda yerini aldı. Sanatçılar, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.