Geleneklere sadık kalarak ileriye bakmak...

İşte o filmler: 72. Cannes Film Festivali’nde yarışacak filmler dün Paris’te açıklandı. Festival, 14-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Yarışacak filmler şöyle:

“The Dead Don’t Die” - y: Jim Jarmusch,

Dolor Y Gloria (Douleur et Gloire / Pain and Glory)” - y: Pedro Almodóvar,

“Il Traditore” - y: Marco Bellocchio,

“The Wild Goose Lake” - y: Diao Yinan,

“Gisaengchung (Parasite)” - y: Bong Joon Ho,

“Le Jeune Ahmed (Young Ahmed)” - y: Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne,

"Roubaix, Une Lumiere (Oh Mercy!)” - y: Arnaud Desplechin,

“Atlantique” - y: Mati Diop,

“Matthias et Maxime” - y: Xavier Dolan, n “Little Joe” - y: Jessica Hausner,

“Sorry We Missed You” - y: Ken Loach,

“Les Miserables” - y: Ladj Ly, “A Hidden Life” - y: Terrence Malick,

“Bacurau” - y: Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles,

“La Gomera (The Whistlers)” - y: Corneliu Porumboiu,

“Frankie” - y: Ira Sachs,

“Portrait de la Fille en Feu” - y: Céline Sciamma.