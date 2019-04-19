Biret’ten Paris’te dev konser

Konsere, yangın nedeniyle dünyanın üzüntü içinde olduğu Notre Dame’a ithafen, Bach “Koral” ile başlayan İdil Biret, J.S. Bach “Kromatik Fantezi ve Füg No.3”; R. Schumann “Fantezi Op.17”; C. Debussy “İki Etüd”; G. Ligeti “İki Etüt”; S. Prokofyev “Sonat No.2” eserlerini çaldı. Sanatçı salondan aldığı yüksek enerji nedeniyle üç bis parçası: Chopin “Mazurka”; Wilhelm Kempff’in piyanoya uyarladığı başka bir “Bach-Koral” ve Liszt “Gondoliera” eserlerini de seslendirdi.



Paris Konservatuvarı’nın eski ve yeni öğrencilerini buluşturan bu anlamlı konserde kasım ayında Salle Gaveau’da bir resital veren, büyük piyanistlerden Henri Barda da vardı. Paris Konservatuvarı’nda Lazare Lévy ile çalıştıklarından bahseden Henri Barda, bu nedenle de Biret’in yorumlarını kendine çok yakın bulduğunu anlattı. Barda, “İdil Biret çok büyük bir piyanist. Piyanoyu orkestra gibi tınlattı. Harikaydı” diyerek hayranlığını ifade etti. l Kültür Servisi