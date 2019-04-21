Fadik Sevin Atasoy yönetmen koltuğunda



İnsanlara ait özelliklerin başka varlıklara atfedilmesi anlamına gelen antropomorfik üçlemeye imza atan Atasoy, üçlemenin en son ayağı olarak kısa metrajlı bir film çekecek. Senaryosunu da Atasoy’un yazdığı Jülyet’in Yolculuğu filminin görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlenecek. Film, 40 santimlik bir porselen bebek metaforundan hareketle kadınların hikâyesini anlatacak.