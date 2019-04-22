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AKP'li başkanın ilk icraatı: Aziz Nesin’in yazdığı 'Azizname' oyunu iptal edildi

Yerel seçimlerde AKP’den Kayseri Belediye Başkanı olarak seçilen Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Sahnesi’nin sahnelediği Aziz Nesin’in yazdığı “Azizname” oyununun salon tahsisini iptal etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 21:00

[Haber görseli]Cumhuriyet Sahnesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “31 Mart yerel seçimlerimde Kayseri’ye hizmet etmek üzere seçilen Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olmasını diler, görevinde başarılar dileriz. Keşke ilk icraatı 27 Nisan Cumartesi günü Kadir Has Kültür Merkezi’nde oynayacağımız “Azizname” oyunumuzun salon tahsisinin iptal etmek olmasaydı. Tüm Kayserili tiyatroseverlerden özür dileriz” denildi.

Cumhuriyet Sahnesi’nin sahnelediği Aziz Nesin’in yazdığı “Azizname” oyunu 20 Ocak’ta da AKP’li Sakayrya Belediyesi tarafından sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in gözaltına alınmasına tepki gösterdikleri gerekçesiyle iptal edilmişti.

[Haber görseli]

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Kadir Has, Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Aziz Nesin