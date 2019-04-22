AKP'li başkanın ilk icraatı: Aziz Nesin’in yazdığı 'Azizname' oyunu iptal edildi

Cumhuriyet Sahnesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “31 Mart yerel seçimlerimde Kayseri’ye hizmet etmek üzere seçilen Büyük Şehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olmasını diler, görevinde başarılar dileriz. Keşke ilk icraatı 27 Nisan Cumartesi günü Kadir Has Kültür Merkezi’nde oynayacağımız “Azizname” oyunumuzun salon tahsisinin iptal etmek olmasaydı. Tüm Kayserili tiyatroseverlerden özür dileriz” denildi.



Cumhuriyet Sahnesi’nin sahnelediği Aziz Nesin’in yazdığı “Azizname” oyunu 20 Ocak’ta da AKP’li Sakayrya Belediyesi tarafından sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in gözaltına alınmasına tepki gösterdikleri gerekçesiyle iptal edilmişti.