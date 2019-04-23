Ali Cabbar, Hırvatistan’da

Sergi, İstanbul’un Dolapdere semtinden hareketle sanatın ve sanatçının soylulaştırma sürecindeki rolünü sorguluyor. Serginin küratörlüğünü Başak Şenova ile Branko Franceschi yapıyor. “Eldorado”, Ali Cabbar’ın son üç yıldır üzerinde çalıştığı uzun dönemli bir proje. Brüksel’de yaşayan sanatçı, İstanbul’daki atölyesinin hemen yanı başındaki Dolapdere’nin geçirdiği kentsel dönüşümü ve sanat alanlarının açılmasıyla bu dönüşümün farklı bir kimlik kazanışını ele alıyor. Sergi Split’te 19 Mayıs’a kadar ziyaret edilebiliyor.