23 Nisan’a görkemli kutlama

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği müzik ve bale gösterili kutlama etkinliği coşkulu ve görkemli geçti. Konservatuvar öğrencileri sundukları müzik dinletisi ve gösterilerle bayram coşkusunu daha da artırırken, çoğu öğrenci olan izleyenlerce ayakta alkışlandılar.

Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen ve çeşitli okullardan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik saygı duruşu ve ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerince seslendirilen İstiklal Marşı’nın salonu dolduran öğrencilerin hep bir ağızdan okunmasıyla başladı.

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Ulviyye Güler’in tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamasının ardından sahne alan Piyano Anasanat Dalı, Üflemeli Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı öğrencileri birbirinden değerli eserleri sundu. Müzik bölümü öğrencilerinden oluşan oda müziği ve korosu ise seslendirdiği değişik eserlerle küçük izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bale Anasanat Dalı bölümü öğrencilerinin, “Polonez Dansı, Rüya Gibi, Manu Dansı ve Mazurka Dansı” adlı eserleri müzik eşliğinde sunması ise 23 Nisan coşkusunu artıran renkli görüntülere sahne oldu.