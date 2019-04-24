Pera Film, belleğin izini sürüyor

Programda, Martina Kudlacek’in çığır açmış bir sanatçının büyüleyici bir portresini çizdiği “Maya Deren’in Aynası”; Christoffer Boe’nin 2003 Cannes Film Festivali’nden Altın Kamera ödülüyle dönen “Yeniden Sev Beni”; Biene Pilavcı imzası taşıyan “Tek Başına Dans”; Trey Edward Shults’un kendi aile bireylerine rol verdiği ilk filmi “Krisha”; müzisyen M.I.A. ve yakın arkadaşları tarafından 22 yıl boyunca çekilmiş görüntülerden oluşan “Matangi / Maya / M.I.A.” perdeye yansıyor.



Program kapsamında ayrıca, göçmen bir sanatçı olan Aykan Safoğlu’nun 2013 - 2015 yılları arasında ürettiği seçilmiş işlerinden oluşan “Aidiyet” ve “Yoldaşlık” bölümü yer alıyor. Seçki kapsamında; “İsimsiz (Bir Berlin Portresi)”, “Kırık Beyaz Laleler”, “Çile Bülbülüm”, “İsimsiz (Gülşen ve Hüseyin)” gösterilirken, 10 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek gösterimin ardından, akademisyen ve festival programcısı Bilge Taş moderatörlüğünde Aykan Safoğlu ile bir konuşma düzenleniyor.