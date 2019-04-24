Kapanış konseri Başman anısına...

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın düzenlediği ve Onur üyeliğini; Kavaklıdere Şirketler Grubu’nun ve Sabancı Vakfı’nın yaptığı 36.Uluslararası Ankara Müzik Festivali bu akşam, MEB Şura Salonu’nda, geleneklerine uygun bir şekilde her yıl olduğu gibi bir senfonik orkestra konseri ile kapanışını yapıyor.