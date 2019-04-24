Konser, vakfın 28 yıl süreliğine başkanlığını yapmış olan Mehmet Başman anısına verilecek.
Festivalin kapanış konserinin bu seneki konukları Gürcistan’dan “Gürcü Karajan” olarak da anılan dünyaca ünlü Gürcü Şef, büyük müzik insanı ve festivalimizde14. Festival kapanış konserinin de şefi Jansug Kakhdize tarafından 1993’te kurulan Tiflis Senfoni Orkestrası. Konserin solisti ise ülkemizde doğan ve eğitimini Türkiye’de alan genç kemancı Veriko Tchumburidze.
Kapanış konseri Başman anısına...
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın düzenlediği ve Onur üyeliğini; Kavaklıdere Şirketler Grubu’nun ve Sabancı Vakfı’nın yaptığı 36.Uluslararası Ankara Müzik Festivali bu akşam, MEB Şura Salonu’nda, geleneklerine uygun bir şekilde her yıl olduğu gibi bir senfonik orkestra konseri ile kapanışını yapıyor.
Yayınlanma tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba, 23:17
Konser, vakfın 28 yıl süreliğine başkanlığını yapmış olan Mehmet Başman anısına verilecek.