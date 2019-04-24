Argun Okumuşoğlu'nun sergisi 44A Sanat Galerisi'nde

Serginin ana konusunun “değişim” olduğunu söyleyen sanatçı, “Sanat tarihinden bazı öğeleri yeni bir oluşumun içinde yine yaptığım işlerde buluşturdum” diyor.



İki buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü olan sergi dört teknikten oluşuyor. Birincisi cam altı, ikincisi asamblaj (kutu içi düzenlemeleri), üçüncüsü ahşap heykel, dördüncüsü ise kullanılmış malzemelerin tekrar düzenlenmesinden oluşan duvar heykellerinden meydana geliyor. Sanatçının özellikle cam altı tekniği ile yaptığı resimler uzun bir süreç gerektirmiş.



Sergide yer alacak yapıtların seçimini konu bütünlüğüne göre yaptığını söyleyen Okumuşoğlu, “Ben genellikle uzun bir üretim sonrasında yaptığım çalışmaların arasından konu bütünlüğüne göre bir belirleme yaparım. Ancak bu sergimde kendime göre bir seçim yaparak birçok tekniği bir araya getirmeyi tercih ettim” diyor.



Her yapıtının bir hikâyesi olduğunu söyleyen sanatçı, bunun olmazsa olmaz olduğunun altını çiziyor ve ekliyor; “Şimdi vereceğim örnek, cam altı işlerimden biri olan, sanat tarihi içerisindeki büyük ustaların bütün savaş resimlerinden alınan detaylarla oluşturduğum büyük bir kompozisyon. Uccello’dan Delacroix ya, İngres’e ve Zonaro ya hatta Avni Arbaş’ın At üstünde Atatürk- den alıntılarla kolaj tekniği ile yaptığım cam altı resmi.



İkinci bir örnek olarak balığa sarılmış balık adam heykelimde, balığa adamın gözlüğünden Hemingway portresi görünür. Burada da balık adamın balığa sevgiyle sarılmasına, balıkçı Hemingway’in bakışı” diyor.



Sergi 3 Mayıs’a kadar görülebilir.