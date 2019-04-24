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Yaşar Kemal, Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında anıldı

Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında düzenlenen “Anılarla ve Fotoğraflarla Yaşar Kemal” söyleşisine yazar ve eleştirmen Feridun Andaç ile fotoğrafçı ve yazar Lütfi Özgünaydın konuşmacı oldu. Usta yazar Yaşar Kemal’in anıldığı söyleşi, “Lütfi Özgünaydın - Yaşar Kemal / Çukurova Fotoğrafları” sergisi dolayısıyla Yapı Kredi bomontiada ALT’da gerçekleştirildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba, 23:25

[Haber görseli]Edebiyatla coğrafyanın, sözcüklerle fotoğrafların iç içe geçtiği söyleşi, Lütfi Özgünaydın’ın Zülfü Livaneli müzikleri eşliğinde hazırladığı “Çukurova Bayramlığını Giyerken” adlı fotoğraf gösterimi ile başladı. Yapı Kredi’ye desteğinden dolayı teşekkür eden Özgünaydın, Yaşar Kemal ile tanışmalarından, Çukurova Fotoğrafları sergisinin hikâyesine kadar usta yazarla ilgili pek çok anısını dinleyicilerle paylaştı. Olaylara vicdanlı bakmayı Yaşar Kemal’den öğrendiğini söyleyen Özgünaydın, usta yazarın kendisine büyük katkısı olduğunu ve onu özlediğini dile getirdi.

Yaşar Kemal okumayı bir serüvene benzeten Feridun Andaç ise yazarın her şeyden önce bir dil ustası olduğunu söyledi. Yaşar Kemal’in ömrü boyunca kendine has bir dünya kurduğunu belirten Andaç, “Yaşar Kemal okuduktan sonra Çukurova’ya gidip okuduğunuz şeyin izini sürmeyin. Çünkü o, kendi Çukurova’sını anlattı” dedi.

Yaşar Kemal’in romanlarına bakıldığında bir iktisatçının, bir toplum bilimcinin, bir zooloğun, bir arkeoloğun besleneceği ve öğreneceği çok şey görebileceğini söyleyen Andaç, “İyi bir yazar beş duyuya hitap edebilen yazardır. O da Yaşar Kemal’dir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal