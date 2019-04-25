Hukuk öğrencileri, ‘Zengin Mutfağı’nda buluştu

Bu yıl ise “Zengin Mutfağı”nı izlemeleri adına öğrencileri için özel bir seans düzenlenmesini sağlayan Erdem, şunları söyledi: “Sanatın insan hayatı üzerinde çok büyük etkisi olduğunu unutmamalıyız. Çünkü sanat, farklı bakış tarzı gelişmesinde, kişiliğin ve düşüncenin şekillenmesinde önemli bir araç.

Tiyatro; insanlık tarihi boyunca insana insanı insanla anlatan ve bir hukukçu için en önemli, olmazsa olmaz, düşünen ve eleştiren bakış açısını insana kazandıran sanattır. İyi bir hukukçu önce kendisine, kendi fikirlerine daha sonra da topluma, düzene ve hukuka özgürce düşünerek ve dürüstçe eleştirerek yaklaşmak zorundadır. Toplum ve hukuk düzeni ancak bu şekilde ilerler. Öğrencilerime her zaman şunu tavsiye ederim. Öncelikle iyi ve adil bir insan olmamız lazım. Unutmayalım ki iyi, adil ve özgür düşünceli bir insan olmadan iyi bir hukukçu olunmaz. Sanat ise insanı iyileştirir ve özgür kılar.”